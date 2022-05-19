"Конечно, лучше готовиться через поединки. Это гораздо лучше, чем проводить тренировки, ведь ни одна тренировка не заменит игру.

Риека – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, тренерский штаб дает всем поиграть, чтобы все себя проявили и набирали кондиции. Думаю, все знают, в каких линиях играют наши легионеры. Они добавят мощности нашей сборной и усилят игру команды", – сказал Шапаренко в комментарии "Футбол NEWS".

К слову, пока к сборной присоединились только Роман Яремчук (Бенфика), Александр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славия) и Даниил Сикан (Ганза).

Напомним, накануне сборная Украины провела свой третий спарринг в рамках подготовки к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022, расписав боевую ничью с хорватской Риекой (1:1).

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