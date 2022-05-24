"Поздравляю футболистов, тренеров, руководство, сотрудников ФК Шахтер Донецк и всех, кто на протяжении многих десятилетий писал успешную историю "горняков", с 86-летием со дня основания клуба. На протяжении своей истории Шахтер завоевал десятки трофеев, любовь украинских болельщиков и уважение международного футбольного сообщества. "Горняки" достойно представляют Украину на мировых футбольных полях, не отступая перед самыми сложными вызовами и самыми сильными соперниками.

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Ровно три месяца назад каждый украинец пережил то, с чем дончане столкнулись еще 8 лет назад, когда война пришла на украинский Донбасс. Однако, несмотря на то, что Шахтеру пришлось во второй раз спасаться от ужасов войны, клуб продолжает работать и помогать Украине, активно занимаясь гуманитарной помощью и проводя благотворительные матчи в поддержку наших соотечественников.

В трудные времена украинцы всегда объединялись поэтому отложив футбольное соперничество нашей Победы, боремся на едином фронте сейчас и мы. Динамо и Шахтер, как флагманы украинского футбола, делают все от себя зависящее, чтобы помогать нуждающимся украинцам и отважным украинским защитникам, привлекать внимание мира к войне в нашем государстве и совместно приближать победу Украины.

Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, восстановим мир в Украине и продолжим дарить яркие эмоции украинским болельщикам и выступать под сине-желтым флагом в еврокубковых баталиях. Искренне желаю Шахтеру, как и всей Украине, самой быстрой нашей Победы, веры в счастливое будущее Украины и возвращения домой, в украинский Донецк. До встречи на красавце-стадионе Донбасс Арена", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

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