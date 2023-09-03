Форвард Динамо Владислав Супряга с опережением графика работает над своей физической формой.

Фитнес-тренер Вадим Данильченко, который занимается с Владиславом Супрягой, на своей странице в Instagram показал, как восстанавливается после травмы нападающий Динамо.

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"Беговые отрезки средней интенсивности, работа с мячом. До возвращения на поле осталось немного", – написал Данильченко в своей соцсети. Репост видео на свою страницу сделал и сам Владислав.

К слову, ранее СМИ сообщали, что игрок сможет приступить к тренировкам на поле не раньше октября.

Напомним, последний раз Супряга играл в официальном матче за Динамо еще в 2021 году. Аренда в Сампдорию тоже получилась неудачной – только один выход на поле. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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