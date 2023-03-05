Вчера, 3 марта, Лацио обыграл Наполи (1:0) в 25-м туре Серии А. После матча Сарри спросили, какой Наполи самый лучший – его или Спаллетти.

Лацио одержал нелогичную победу над Наполи – второе поражение лидера Серии А, почти 8 лет ожидания "орлов" завершены

"Есть много красавиц. Если вам нравятся блондинки, то вы не назовете красивую брюнетку, которая проходит мимо вас, чудовищем. Разница в том, что этот Наполи выиграет Серию А, и я до смерти этому завидую.

Спаллетти – парадокс. Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, что никогда не удавалось раньше", – цитирует тренера Tuttomercatoweb.

Маурицио Сарри возглавлял Наполи с 2015 по 2018 год. Он ни разу не смог выиграть Серию с неаполитанцами. В настоящее время итальянский специалист возглавляет Лацио.

"Марадона бы нами гордился". Наполи потерял звезд, но стал убийственной машиной, разносящей Серию А и унижающей Ливерпуль.