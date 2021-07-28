"Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако это вердикт клубного руководства, и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться. Я связан с Альянсом с 2018 года, прошел с ним путь от любителей до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном добавляла.

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Со своей стороны и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре есть еще несколько любительских команд, усовершенствовалась спортивная база. Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества, и все же, ощущение, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это как прерванный не по твоей воле полет.

Уверен, что мои подопечные пригодятся, и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам, тренерам, сложнее. Придется потратить не один год, чтобы создать такую ​​команду, которая была в Альянсе", – заявил Ярошенко в комментарии Meta-ratings.

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