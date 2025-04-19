"Ваш любимый город: Киев люблю и Донецк.

Блюдо и напиток: Жареный картофель с грибами и лимонад.

Самое красивое место, где вы бывали: Сейшельские острова.

"Я бы никогда не надел футболку Динамо": Кривцов – о "приглашении" Суркиса и возможном возвращении в УПЛ

Любимые актер и актриса: Дензел Вашингтон и Марго Робби.

Какими языками владеете: Украинский, английский. Еще учу испанский.

Литература, которая произвела большое впечатление: Юваль Ной Харари – "Сапиенс".

Обязательный аксессуар в повседневной жизни: Телефон.

Фобия: Боюсь высоты.

Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Спутниковый телефон, фильтр для воды и удочку.

Самый большой штраф в карьере: 125$.

Самая первая зарплата в футболе: 648 грн.

Кто был самым сложным соперником в карьере: Бензема.

Матч, который навсегда останется в вашей памяти: Украина – Португалия (2:1).

Топ-3 центральные защитники, за игрой которых любите наблюдать: Рамос, ван Дейк и Матвиенко.

Лига чемпионов или чемпионат мира – где играть престижнее: Чемпионат мира.

"Насухо" или победа 4:3 в жестком темпе – что ближе по духу: Пожалуй, что 4:3. Такой матч более эмоциональный. Для болельщиков – интереснее.

Подкат или тонкое чтение игры: Оба варианта нравятся.

Победа, которая до сих пор греет: Пожалуй, из последних – это победа в финале Leagues Cup.

Тренер, под руководством которого вам особенно комфортно работалось: Паулу Фонсека, Игор Йовичевич.

Чемпионат, где чувствуете себя наиболее "в своей тарелке": Конечно родненькая УПЛ.

Фейл в матче или на тренировке, о котором вспоминаете с улыбкой: Автогол в игре с Реалом. До сих пор не понимаю, как это произошло.

Самый смешной вопрос или фраза, которую услышали от детей о футболе: Когда после 2014 года базировались в Киеве, то были постоянно в разъездах. И тогда сын спросил: "Папа, почему ты с нами не живешь?"

Если бы не футбол – кем могли бы быть: Врачом.

Ваши главные увлечения вне футбола: Дети, дети и еще раз дети (Улыбается).

Цитата или фраза, которая сопровождает вас в жизни: Все, что не делается – все к лучшему", – сказал Кривцов в комментарии YeSport.

Напомним, в январе 2025-го 34-летний защитник покинул Интер Майами и с тех пор находится в поисках команды.

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