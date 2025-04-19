"До сих пор не понимаю, как это произошло": Кривцов – о самом большом штрафе, первой зарплате и самом сложном сопернике
Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов ответил на вопросы анкеты.
"Ваш любимый город: Киев люблю и Донецк.
Блюдо и напиток: Жареный картофель с грибами и лимонад.
Самое красивое место, где вы бывали: Сейшельские острова.
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Любимые актер и актриса: Дензел Вашингтон и Марго Робби.
Какими языками владеете: Украинский, английский. Еще учу испанский.
Литература, которая произвела большое впечатление: Юваль Ной Харари – "Сапиенс".
Обязательный аксессуар в повседневной жизни: Телефон.
Фобия: Боюсь высоты.
Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Спутниковый телефон, фильтр для воды и удочку.
Самый большой штраф в карьере: 125$.
Самая первая зарплата в футболе: 648 грн.
Кто был самым сложным соперником в карьере: Бензема.
Матч, который навсегда останется в вашей памяти: Украина – Португалия (2:1).
Топ-3 центральные защитники, за игрой которых любите наблюдать: Рамос, ван Дейк и Матвиенко.
Лига чемпионов или чемпионат мира – где играть престижнее: Чемпионат мира.
"Насухо" или победа 4:3 в жестком темпе – что ближе по духу: Пожалуй, что 4:3. Такой матч более эмоциональный. Для болельщиков – интереснее.
Подкат или тонкое чтение игры: Оба варианта нравятся.
Победа, которая до сих пор греет: Пожалуй, из последних – это победа в финале Leagues Cup.
Тренер, под руководством которого вам особенно комфортно работалось: Паулу Фонсека, Игор Йовичевич.
Чемпионат, где чувствуете себя наиболее "в своей тарелке": Конечно родненькая УПЛ.
Фейл в матче или на тренировке, о котором вспоминаете с улыбкой: Автогол в игре с Реалом. До сих пор не понимаю, как это произошло.
Самый смешной вопрос или фраза, которую услышали от детей о футболе: Когда после 2014 года базировались в Киеве, то были постоянно в разъездах. И тогда сын спросил: "Папа, почему ты с нами не живешь?"
Если бы не футбол – кем могли бы быть: Врачом.
Ваши главные увлечения вне футбола: Дети, дети и еще раз дети (Улыбается).
Цитата или фраза, которая сопровождает вас в жизни: Все, что не делается – все к лучшему", – сказал Кривцов в комментарии YeSport.
Напомним, в январе 2025-го 34-летний защитник покинул Интер Майами и с тех пор находится в поисках команды.
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