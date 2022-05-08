"Происходящее в Украине – это чистый геноцид. Россияне убивают украинцев, потому что они украинцы.

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В Европе не должны просто следить за этим. Денацификация – это убийство всех людей, живущих в Украине.

Я вообще не верю, что после 9 мая Россия прекратит войну. Она будет продолжаться до последнего патрона или до последнего вздоха Путина", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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