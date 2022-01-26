"Ситуация в Донбассе? До последнего не верил, что в ХХ веке возможны такие события. На зачатках конфликта в новостях показывали, как начали крутить парня из-за того, что он на каком-то собрании начал гимн Украины. Я вообще не понял, почему все это происходит. Два последних домашних матча мы доигрывали в Черкассах, потому что уже ставили блокпосты. Делали это лица не славянской национальности. Кавказской? Да, ближе к этим.

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Выезжая из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе, поскольку она вдали от города. Но как только я приехал в Запорожье, как мне звонит начальник службы безопасности и говорит: "Забирай машину, потому что мы не знаем, куда может прилететь". Я забрал, а за короткий промежуток времени базу обстреляли.

С недвижимости у меня там оставалась квартира, в этом году ее продал. За смешные деньги, раза в четыре потерял. Но нам грех жаловаться, Шахтер создает нам все условия, а у людей не только недвижимость там – они просто не могут уехать", – рассказал Кривцов в программе Пряма Червона.

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