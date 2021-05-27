"Не готовы еще, никто в команде не готов. Два дня назад собрались, до конца ничего не понимаем в тактике, ничего не могли показать.

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Нельзя сказать, что полностью провалились. Показывали футбол, хотели забить. Думаю, результат еще придет. Мы только два дня назад собрались, я после отпуска. Могу сказать, что мы не готовы. В следующем матче с Узбекистаном нужно показывать результат. Показывать, что мы сборная", – заявил Сикан в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что 28 мая украинская молодежка встретится со сборной Узбекистана U-21.

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