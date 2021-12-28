"На самом деле, это невероятные эмоции. Потому что с Барселоной был мой первый матч в Лиге чемпионов в основном составе. И это сложно передать словами, я был счастлив. Это была моя мечта – сыграть в Лиге чемпионов. Тем более, на таком стадионе против такого именитого соперника.

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Сначала я, наверное, не мог поверить своим глазам, что играю против Месси. До этого против него играл только на Play Station. Было очень важно сыграть против Барселоны, и чтобы Месси участвовал в этом матче. Первые десять минут было трудно справиться с эмоциями, немного нервничал, но уже после нескольких удачных действий стало проще – почувствовал себя увереннее.

Новогодние чудеса? Верю. На участие в Лиге чемпионов точно загадывал. Можно сказать, что оно сбылось. Нужно мечтать и идти к этой мечте. Не просто сидеть на диване и мечтать, а вставать и работать. И тогда все получится", – сказал Андриевский в комментарии YouTube-каналу Руслана Свирина.

Напомним, в вышеупомянутом поединке Динамо на выезде уступило Барселоне со счетом 1:2, а Андриевский провел на поле весь матч.

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