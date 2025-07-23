"Меня, честно, уже реально до дрожи за*бали эти представления о женщинах с детьми. Эти гнилые стереотипы, живущие в обществе, передаются из уст в уста, как плесень – якобы, если у девушки есть ребенок, то она автоматически ”в поисках мужа“, ”нуждается в ком-то“ или ”не справится одна“.

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Ну так, на секундочку: мы уже справились. Мы уже вытащили себя со дна – ночами без сна, днем без права на слабость. И мы не просто справляемся. Мы светимся.

Но. Но нас все еще ставят в какую-то мнимую очередь за "новым мужчиной", как будто мы без него неполноценны. Это какая-то травма? Да. Мы хотим любви. Мы ее заслуживаем. Потому что человек имеет право любить – независимо от того, сколько у него детей, шрамов, разочарований. Человеку нужен человек. Это не про слабость. Это о природе.

И если у девушки есть ребенок – это не значит, что она теперь не имеет права мечтать, быть влюбленной, танцевать на кухне от счастья, касаться, целовать, чувствовать, хотеть... Она не закончилась как женщина, потому что стала мамой.

Самое главное – мы ничего не ищем. Не бегаем. Не бросаемся. Не выпрашиваем внимания. И выбираем мы, а не нас. Потому что у нас уже есть ответственность. Женщина с ребенком – это не про "меньше". Это про "намного больше". О зрелости. О жизни, которая не на картинке, а в реальности.

И любовь в нашей жизни – не потребность. Это бонус. Это выбор. Это то, что приходит, потому что мы достойны. А не потому, что нам "надо". Еще раз: девушки с детьми не нуждаются. Они выбирают. И дети у нас (у каждой женщины) замечательные – от*битесь от них!

И да, мы не боимся любить. Не потому, что нам кто-то нужен. А потому, что мы созрели к настоящему. К любви без игр. Без "надо". Без "терпи". Где ребенок – не помеха, а часть тебя. И если любят тебя – любят и ребенка. Безусловно. И это уже не про "найти кого-то". Это про встретить того, кто не боится. Кто видит в девушке не "женщину с ребенком", а девушку с сердцем и светом.

PS: Пишите, говорите, сплетничайте про МЕНЯ лично – все, что хотите, пусть ваша душа гуляет и веселится.

Но самое страшное, что можно сделать, – это везде приплетать моего ребенка, чтобы заработать себе кликбейты на статьи", – написала Квиткова на своей странице в Instagram.

К слову, недавно стало известно, что полузащитник Динамо Владимир Бражко встречается с Дашей Квитковой. Девушка имеет сына от брака с известным телеведущим Никитой Добрыниным.

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