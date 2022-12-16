"Недавно в Донецке вышел "закон" о том, что стадионы Шахтер, Олимпийский, Донбасс-Арена, Олимпик и Металлург стали достоянием "псевдореспублики". То, что я знаю – на базе Олимпика жили вооруженные люди. И они там очень долго жили. От базы внутри ничего не осталось целого, там все разбито и разворовано.

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За полями, конечно, никто не ухаживает. Некоторое время мы поддерживали наших клубных сотрудников, которые находились в Донецке. Они следили за газонами, следили за стадионом. Очень долго мы платили им помощь, чтобы они могли выживать в тех условиях. Поддерживали их 5 лет, наверное. А потом люди разъехались, и мы поняли, что ничего хорошего там уже не будет. Теперь на том месте практически пустырь с заброшенными полями и домами.

Что касается офиса, то его тоже заняли те же люди. Забрали все, что плохо лежало. Там полный хаос", – резюмировал Антонов в интервью FanDay.

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