Реал будет иметь достаточно вариантов замены в случае вероятного прощания с Андреем Луниным летом.

Мадрицы могли бы обратить внимание на Гиорги Мамардашвили, если его кризисная Валенсия не удержится в элите, информирует Defensa Central.

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"Грузинский голкипер был бы одним из вариантов для "сливочных", поскольку дни Андрея Лунина в Реале сочтены. Украинец хочет регулярно выходить на поле и ищет клуб, где ему гарантируют основу", – пишет издание.

Transfermarkt оценивает Мамардашвили в 25 млн евро, его контракт рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне грузин провел 32 матча, 7 раз сохранил ворота "сухими" и пропустил 38 мячей. Лунин на полтора года старше (24 против 22), но его ценник составляет скромные 5 млн. Украинец может похвастаться такими цифрами в кампании – 11 матчей, 4 "сухих" и 9 пропущенных ударов.

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