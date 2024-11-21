На очереди 2015-й год. Донецкий Шахтер в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогу двух матчей уступил Баварии Пепа Гвардиолы. В Мюнхене немцы сокрушили "горняков" со счетом 7:0. Выездной матч Лиги Европы против французского Генгама киевское Динамо доигрывало вдевятером. Разъяренный Ярмоленко специально ударил одного из соперников, который продолжал играть, видя, что на газоне лежит и корчится от боли окровавленный Сидорчук. Во второй половине встречи удалили и марокканского хавбека Юнеса Беланда. Несмотря на описанные трудности, киевляне все равно сумели пробиться в следующий раунд.

Феерить в Лиге Европы будет Днепр, а Мирон Маркевич после минимальной победы над Аяксом подарит один из самых памятных мемов в истории украинского футбола. В полуфинале ЛЕ Днепр пройдет грозный Наполи, однако в варшавском финале потерпит обидное поражение от Севильи (2:3).

Владимир Кличко потерпел первое поражение за последние 11 лет. В Дюссельдорфе в то время практически абсолютный чемпион в супертяжах уступил единогласным решением судей скандальному британцу Тайсону Фьюри. Об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Канкава спасает жизнь Гусева, пушка Малиновского в Луганске – знаковые события 2014 года