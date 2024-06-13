– Правильно понимаю, что юридически ФК Днепр еще существует?

– Да, ничего не изменилось за эти несколько лет. И юридическое лицо ФК Днепр уже никакого отношения к футболу не имеет, клуб мертв. Юридически лицо существует, как обычное украинское предприятие, правда никак не связано с футболом.

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– Для чего ФК Днепр существует?

– На всякий случай. Возможно, войну переживем и что-то придумаем по возрождению. Но это лично мое мнение и никакой не инсайд. Если руководство клуба не ставит вопрос о полном закрытии клуба (юридического лица), то у них есть определенное видение. А вот какое именно – этого я не знаю. Не закрывают – вот мы и существуем, – поделился Стеценко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, ФК Днепр прекратил существование в 2019 году, однако юридическое лицо ООО ФК Днепр (код ЕГРПОУ 32813827) не находится в процессе прекращения. Руководителем является Стеценко Андрей Викторович, среди учредителей Коломойский Игорь Валерьевич и несколько кипрских компаний, юридическое лицо имеет уставный капитал 50 000 гривен, 10 сотрудников, доход за 2023 год в размере 1 739 700 грн, чистая прибыль – минус 14 542 500 грн., активы – 510 002 800 грн. и обязательств на общую сумму в 2 028 390 800 грн.

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