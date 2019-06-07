Днепр прекратит существование – часть игроков перейдет в структуру СК Днепр-1

Днепр, который сейчас выступает в аматорском чемпионате, скорее всего окончательно исчезнет с футбольной карты Украины.

Днепр, в прошлом году отметил 100-летний юбилей, с почти стопроцентной вероятностью прекращает существование, информирует Footboom.

Сразу пять игроков покидают СК Днепр-1

По информации издания, если Днепр исчезнет с футбольной карты страны, часть игроков перейдет в структуру СК Днепр-1, а другим исполнителям будет предоставлен статус свободных агентов.

Неизвестной при этом остается судьба тренеров, работавших с командой – Александра Поклонского, Владимира Багмута, Владимира Геращенко, Сергея Назаренко и Николая Медина.

Сезон-2018/19 команда Александра Поклонского провела в аматорском чемпионате, и заняла пятое место, набрав 33 очка в 22-х играх.

Днепр, который мы потеряли