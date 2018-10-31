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"Днепр подарил мне уникальные возможности", – Коноплянка трогательно поздравил днепровский клуб с юбилеем

09:37 48 Читати українською
"Днепр подарил мне уникальные возможности", – Коноплянка трогательно поздравил днепровский клуб с юбилеем
Евгений Коноплянка / AP

Хавбек Шальке, который ранее защищал цвета Днепра, Евгений Конолянка поздравил днепровский клуб со 100-летием.

"Поздравляю ФК Днепр со 100-летним юбилеем. Днепр подарил многим, и мне в том числе, уникальные возможности в профессиональной карьере, возможности – быть частью исторических для команды побед и завоеванных трофеев.

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Желаю "бело-сине-голубым" терпения, сил преодолеть все препятствия и временные трудности, а также вдохновение продолжать писать яркую историю родной для многих команды", – написал Коноплянка в своем Instagram.

Евгений Коноплянка выступал в составе Днепра с 2006 по 2015 годы. За это время он успел сыграть в составе "сине-бело-голубых" 157 матчей и забить 35 голов.

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Поздравляю ФК Днепр со -летием Днепр подарил многим, и мне в том числе, уникальные возможности в профессиональной карьере, возможности - быть частью исторических для команды побед и завоёванных трофеев Желаю бело-сине-голубым терпения, сил преодолеть все преграды и временные трудностиа также вдохновения продолжать писать яркую историю родной для многих команды

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Днепр Днепр
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