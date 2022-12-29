Футболисты ФК Днепр Черкассы и весь тренерский штаб написали заявления об уходе из клуба, сообщает Meta-ratings.

Карпаты определились со спаррингами на первом сборе

Черкасский клуб не прекращает свое существование и в феврале планирует начать подготовку ко второй половине сезона. Игроки и тренеры, которые не найдут новое место работы, смогут вернуться в Днепр. Сборы пройдут в Черкассах.

После 18 туров Второй лиги Днепр Черкассы расположился на 11-й строчке группы А.

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