Где смотреть матч Днепр-1 – Динамо онлайн? Игру в прямом эфире показывают канал "УНИАН", а также FootballHub на YouTube. Попытка реванша за поражение киевлян 1:3 на этом же поле. Только на этот раз автор тогдашнего хет-трика Супряга поменял команды. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Йовичевича набрала хороший ход. За последние 3 тура в УПЛ только нынешние соперники пополнили свой актив на 7 очков, причем днепряне даже с лучшей разницей. Отметим, что Луческу вынужден выпускать в основе 18-летнего дебютанта Нещерета, ведь двое главных вратарей (Бущан и Бойко) заболели коронавирус.

СК Днепр-1 – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

СК Днепр-1: Сарнавский – Тейлор, Логинов, Адамюк, Цуриков – Пихаленок, Игнатенко – Назаренко, Когут, Ди Франко – Довбик

Динамо: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Супряга