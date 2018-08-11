Дмитрулин: Думаю, в матче Динамо – Славия мы не увидим много голов

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от матча Динамо – Славия.

"Видел первую игру Динамо с Славией в Праге, конечно, хотелось бы, чтобы команда выиграла, но ребята чуть ли не дотерпели, поэтому от последней минуты остался небольшой неприятный осадок, все-таки, должны были лететь в Киев с победой.

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Но, в целом, результат нормальный, в частности, забитый на выезде мяч. А игра команды, позволяет верить в то, что в итоге, Славию мы пройдем.

Не знаю, что именно тренеры приготовят на предстоящую игру, но не думаю, что Славия пойдет вперед. Скорее всего, будет такая же осторожная игра с обеих сторон. Не похоже на то, что мы увидим много забитых мячей", – цитирует Дмитрулина пресс-служба"бело-синих".

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало матча в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

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