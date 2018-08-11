toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Дмитрулин: Думаю, в матче Динамо – Славия мы не увидим много голов

20:33 77 Читати українською
Дмитрулин: Думаю, в матче Динамо – Славия мы не увидим много голов
Юрій Дмитрулін / фото ФК Динамо

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от матча Динамо – Славия.

"Видел первую игру Динамо с Славией в Праге, конечно, хотелось бы, чтобы команда выиграла, но ребята чуть ли не дотерпели, поэтому от последней минуты остался небольшой неприятный осадок, все-таки, должны были лететь в Киев с победой.

"Жора розвернувся і дав Клеберу у "табло". Юрій Дмитрулін – про перемоги, трагедії, бійки і штрафи в "Динамо", які вже стали історією

Но, в целом, результат нормальный, в частности, забитый на выезде мяч. А игра команды, позволяет верить в то, что в итоге, Славию мы пройдем.

Не знаю, что именно тренеры приготовят на предстоящую игру, но не думаю, что Славия пойдет вперед. Скорее всего, будет такая же осторожная игра с обеих сторон. Не похоже на то, что мы увидим много забитых мячей", – цитирует Дмитрулина пресс-служба"бело-синих".

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало матча в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

"Усе до останнього висітиме у повітрі". Дмитро Джулай – про Славія – Динамо, перехід Супряги і дегенеративну фразу КДК

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
20
час
:
53
мин
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Юрий Дмитрулин Динамо Киев - Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
53
мин
Ливерпуль
15:30
Вест Хэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук