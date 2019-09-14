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Дмитрий Кравченко вернулся в общую группу Ворсклы – он не играл с октября 2018 года

06:30 4 Читати українською
Дмитрий Кравченко вернулся в общую группу Ворсклы – он не играл с октября 2018 года
Дмитрий Кравченко / ФК Ворскла

Полузащитник Ворсклы Дмитрий Кравченко впервые с прошлого года занимался в общей группе Ворсклы.

Ворскла впервые почти за год может рассчитывать на хавбека Дмитрия Кравченко. Как сообщает Футбол NEWS, игрок вернулся в общую группу.

Ворскла усилилась воспитанником Барселоны

Кравченко не выходил на поле в официальных матчах с октября 2018 года, а в ноябре был прооперирован. Этим летом 24-летний футболист поехал с командой на сборы, но там снова травмировался.

В 7 туре УПЛ Ворскла сыграет на выезде против Карпат. Матч состоится 14 сентября в 17:00.

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Ворскла Ворскла Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко
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