Дмитрий Кравченко вернулся в общую группу Ворсклы – он не играл с октября 2018 года

Полузащитник Ворсклы Дмитрий Кравченко впервые с прошлого года занимался в общей группе Ворсклы.

Ворскла впервые почти за год может рассчитывать на хавбека Дмитрия Кравченко. Как сообщает Футбол NEWS, игрок вернулся в общую группу.

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Кравченко не выходил на поле в официальных матчах с октября 2018 года, а в ноябре был прооперирован. Этим летом 24-летний футболист поехал с командой на сборы, но там снова травмировался.

В 7 туре УПЛ Ворскла сыграет на выезде против Карпат. Матч состоится 14 сентября в 17:00.

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