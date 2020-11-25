Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

"С таким составом Барселоны можно было сыграть вничью, но чувствовалась разница в классе во всем – тактическое построение, настроение команды, владение мячом, техника. На поле были две разные команды. В этом матче приняли участие игроки, которые были мотивированы, хотели себя проявить. Поэтому и такой результат. В первой игре основной состав Барселоны больше ходил по полю, чем играл.

Барселона показала нашим детским и юношеским тренерам основу основ футбола – работа с мячом. Когда он отскакивает от игрока на три метра – о чем можно говорить. Нужно с того и начинать и по-другому готовить игроков. Очень бросается в глаза разница. У соперника мяч, буквально, "прилипает" к ногам.

К сожалению, в футбол играют 90 минут... Если бы играли 45 – это пригодилось бы. Тем не менее, у Динамо были моменты и их нужно было реализовывать. Барселона сильнее даже вторым составом. Возможно, киевляне и не заслуживали такой разгромный счет.

Как и говорилось вначале, все решат матчи с Ференцварошем. Динамо нужно выигрывать у венгерского клуба и выходить в еврокубки. Молодежь киевлян получила серьезный опыт в матчах Лиги чемпионов. Можно сказать, что у Динамо есть хороший костяк из молодых игроков, но для выступлений в Лиге Европы команду нужно доукомплектовывать", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua.

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