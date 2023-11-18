Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился ожиданиями от решающего поединка с Италией в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"Это последний матч группового этапа. Мы четко понимаем, что для выхода на чемпионат Европы мы должны совершить подвиг. Мы сделаем все, чтобы так и произошло. Для нас и для нашей страны. Во времена, в которые мы живем, участие в чемпионате Европы будет иметь очень важное значение.

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Это великолепный турнир, и мы хотим на нем сыграть. Наши люди страдают месяцами, мы хотим подарить украинцам несколько счастливых моментов.

Два месяца назад уже был такой матч. Италия играла дома, на Сан-Сиро – огромном стадионе с 60 000 болельщиков. Тогда мы столкнулись с трудностями. Это стало для нас уроком. Сейчас у нас есть последний шанс, и мы хотим победить, мы хотим выйти на чемпионат Европы.

Сборная Италии испытывает большее давление, потому что они представляют большую страну, нацию, которая обычно играет на таких крупных турнирах. Это действующий чемпион Европы. Но мы прекрасно знаем, насколько важна эта квалификация для нашей нации и нашего народа. Мы хотим сделать украинцев счастливыми, чтобы они гордились нами", – цитирует Цыганкова La Gazzetta dello Sport.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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