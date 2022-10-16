"Футбол сегодня состоит из таких фальшивых соревнований, как Лига конференций (соревнований для таких неудачников, как Рома) или Лига Европы, не имеющих реальной ценности для тех доходов, которые они приносят.

У нас нет достаточно времени, чтобы хорошо готовиться от игры к игре. Все это негуманно. Футбол двигается в неправильном направлении. Для клубов очень важно иметь долгосрочные проекты и сильный менеджмент, который ими управляет", – цитирует Таре OneFootball .

Лацио в текущем сезоне выступает в Лиге Европы. После 4 туров римляне имеют 5 зачетных баллов, как и Фейеноорд, Митьюлланд и Штурм с их квартета.