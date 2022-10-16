"Для таких неудачников, как Рома": директор Лацио раскритиковал 2 евротурнира, хотя "орлы" играют в одном из них
Спортивный директор "орлов" Игли Таре высказался о целесообразности проведения Лиги Европы и Лиги конференций перед студентами одного из римских университетов.
"Футбол сегодня состоит из таких фальшивых соревнований, как Лига конференций (соревнований для таких неудачников, как Рома) или Лига Европы, не имеющих реальной ценности для тех доходов, которые они приносят.
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У нас нет достаточно времени, чтобы хорошо готовиться от игры к игре. Все это негуманно. Футбол двигается в неправильном направлении. Для клубов очень важно иметь долгосрочные проекты и сильный менеджмент, который ими управляет", – цитирует Таре OneFootball.
Лацио в текущем сезоне выступает в Лиге Европы. После 4 туров римляне имеют 5 зачетных баллов, как и Фейеноорд, Митьюлланд и Штурм с их квартета.
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