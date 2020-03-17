"Для своего возраста он уже зрелый мастер": тренер молодежной сборной Украины оценил дублера Пятова

Тренер вратарей сборной Украины U-21 Сергей Краковский прокомментировал выступления вратаря донецкого Шахтера Анатолия Трубина.

"У Трубина огромный потенциал. Исходя из того, что я вижу сейчас, этот вратарь может далеко пойти. Он принципиальный и порядочный парень, а это очень важно. В основном высоким вратарям сложно группироваться для игры внизу. Не для всех голкиперов это проблема, в том числе и для Трубина.

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Для своего возраста он уже зрелый мастер, но для УПЛ он еще не совсем готов. Не только Трубину, но и всем молодым футболистам не хватает, я бы сказал, опыта, чтобы распределить свои силы на 90 минут. Хотя в плане выбора позиции, игры ногами, действий внизу, у него недостатков нет. Думаю, еще год и этот кипер будет готов к большому футболу", – отметил Краковский в комментарии Команда№1.

Напомним, в последнее время именно Трубин занял место в воротах Шахтера на матчах УПЛ. Голкипер провел 3 поединка в составе "горняков" в текущем сезоне, дважды пропустив.

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