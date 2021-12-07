"Для сохранения Аллахьяра нужно потратить годовой бюджет Зари": Скрипник готов к потере звезды, которую сватают в Шахтер
Наставник Зари Виктор Скрипник не уверен, что форвард Аллахьяр Сайядманеш продолжит выступления в составе луганчан.
"Я этого очень хочу, но решают другие люди. Слово за Фенербахче. Для сохранения Аллахьяра нужно потратить годовой бюджет клуба. Мы знали, на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду. Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и Зари, где он прогрессирует, так что мы хорошо развиваем молодежь.
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Перспективы Сайядманеша в Шахтере? Это нужно спрашивать тренера, оценивающего его в разрезе своей команды. У него неординарная техника, и он может быть еще лучше", – сказал Скрипник в интервью BurBuzz.
Напомним, аренда иранца из Фенербахче рассчитана только до конца этого года, а сумма выкупа якобы составляет 3,5 млн евро. В текущем сезоне Аллахьяр провел за Зарю 22 матча, в которых оформил 8 голов и 4 ассиста.
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