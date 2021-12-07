"Я этого очень хочу, но решают другие люди. Слово за Фенербахче. Для сохранения Аллахьяра нужно потратить годовой бюджет клуба. Мы знали, на что шли, когда взяли его на полтора года в аренду. Никто не ожидал, что он так разыграется. Сейчас я только читаю об интересе к нему со стороны других клубов. И в сборную его не просто так вызывают. Это только комплимент ему и Зари, где он прогрессирует, так что мы хорошо развиваем молодежь.

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Перспективы Сайядманеша в Шахтере? Это нужно спрашивать тренера, оценивающего его в разрезе своей команды. У него неординарная техника, и он может быть еще лучше", – сказал Скрипник в интервью BurBuzz.

Напомним, аренда иранца из Фенербахче рассчитана только до конца этого года, а сумма выкупа якобы составляет 3,5 млн евро. В текущем сезоне Аллахьяр провел за Зарю 22 матча, в которых оформил 8 голов и 4 ассиста.

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