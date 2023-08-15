Главный тренер Александрии Руслан Ротань, который в свое время выступал за пражский клуб, поделился ожиданиями от повторной дуэли своей экс-команды с подопечными Александра Кучера.

"Славия сыграла в свою игру. Они всегда очень хорошо играют у себя дома, плюс помогает поддержка болельщиков.

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Они наглые, агрессивные, хорошо прессингуют, однако хочу предупредить, что это совсем другая команда, когда она играет на выезде. Поэтому у СК Днепр-1 есть шанс. Для них ничего не потеряно. Нужно верить в победу. Если они хорошо настроятся, можно все исправить", – сказал Ротань в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, в первом матче днепряне пропустили три сухих гола, несмотря на почти весь там Славии в меньшинстве.

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