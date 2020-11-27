"Я думаю, что если предусмотрено 4, а ему дали 3 матча дисквалификации, то это нормально. В любом случае для Сидорчука это будет хорошая наука. Не думаю, что он намеренно хотел нанести травму. Другое дело, что есть футболисты, которые злоупотребляют грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает.

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Поэтому я не думаю, что это было специально сделано, он просто не успел. Корниенко быстрее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Виктор хороший игрок. Думаю, что у него должно все получиться и будет шанс вернуться в сборную. С другой стороны, Сидорчук правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Это футбол. В будущем ему надо быть осторожнее", – пояснил Маркевич в комментарии Meta-ratings.

Добавим, что Сидорчук уже успел отбыть один матч наказания – 10 тур, в котором Динамо победило Ингулец (2: ). Впереди у киевлян поединки с Ворсклой и Мариуполем.

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