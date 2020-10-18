"Пусть это и прозвучит громко, но почему бы Украине в последних двух матчах не побороться за нечто большее, чем право остаться в высшем дивизионе Лиги наций? Считаю, что для команды Шевченко не будет чудом занять первое место в группе. Мало кто верил в победу над испанцами, а этот выигрыш дает повод для оптимизма.

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Несмотря на соперников, и, порой, отрицательный результат, сборная Украины выдала свой максимум. Будем надеяться, что до ноябрьских матчей все футболисты окажутся в строю, и национальная команда будет выглядеть еще лучше, чем, например, в поединке с испанцами. Так что ждем приятных сюрпризов", – сказал Назаренко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Украина после 4-х туров занимает в турнирной таблице группы А4 Лиги наций третье место, набрав одинаковое количество очков с немцами. Лидирует в квартете Испания, замыкают четверку швейцарцы.

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