– Перед вами и командой уже стоят цели на сезон?

– Опять-таки, важно, что руководство понимает всю сложность ситуации в Ворскле, поэтому по итогам первой части чемпионата мы хотим быть не ниже шестого-восьмого места. За это время мы хотим построить конкурентоспособную команду.

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Мелочей в футболе не бывает. Для построения команды может и года не хватить, но мы постараемся ускорить этот процесс настолько, насколько это возможно. Есть наработки, мысли, поэтому в будущее смотрим с оптимизмом.

– До старта чемпионата всего две недели.

– Да, мы это знаем, поэтому сейчас продолжается комплектация коллектива. И я четко понимаю, что сыграться мы будем уже по ходу сезона, – сказал Бабич для Sport.ua.

Напомним, что следующую кампанию Ворскла начнет в Первой лиге после неожиданного поражения от Кудривки в переходных матчах.

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