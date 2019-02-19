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Для перехода Милитао в Реал не хватает только подписи, – Marca

10:48 84 Читати українською
Для перехода Милитао в Реал не хватает только подписи, – Marca
Эдер Милитао / фото: AFP

Молодой защитник Порту Эдер Милитао может продолжить карьеру в мадридском Реале.

"Сливочные" выиграли борьбу за 21-летнего бразильца у нескольких топ-клубов Европы. По информации Marca, Милитао переедет в Мадрид уже летом, а для завершения сделки не хватает лишь нескольких подписей.

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Ранее сообщалось, что Реал заплатит Порту за переход игрока около 50 млн евро, а Милитао подпишет контракт с мадридцами до 2025 года.

В нынешнем сезоне бразилец провел 19 матчей в чемпионате Португалии, в которых стал автором 2-х голов.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Эдер Милитао Эдер Милитао Порту Порту Испания Трансферы Чемпионата Испании
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