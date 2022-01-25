"Очень тяжело идут переговоры с Тэте. Он не слишком готов подписывать новый контракт, как и Манор Соломон. У них вместе заканчиваются соглашения (31 декабря 2023 года – прим. Футбол 24). Вполне возможно, что по завершении контрактов они покинут Шахтер.

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Я давно говорил, что их агенты будут вести такую двойную игру. Соломон не прочь остаться в Шахтере, как и Тете. Но для них самое главное – это деньги. Если у них закончится контракт, и они уйдут бесплатно, у них будет возможность от следующего клуба получить очень серьезную компенсацию плюс подъемные. И они сейчас требуют, чтобы эта сумма фактически была компенсирована Шахтером. То есть, сейчас они диктуют Шахтеру, на каких условиях готовы подписать контракт.

Соломон хочет больших денег. Те разговоры, что он хочет реализовать себя там, там или там – не совсем правда. Он просто хочет очень серьезный контракт. По-моему, неадекватный контракт, если учитывать качество этого игрока и его вклад в результаты этого сезона. Такая же ситуация с Тете", – заявил Цыганык в программе ЦиганикLIVE.

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