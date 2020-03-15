"Для немцев это как голым выйти из бани": Денисов назвал неожиданный козырь Шахтера в первом матче Лиги Европы

Ведущий телепередачи "Великий Футбол" Александр Денисов оценил результат первого матча между Шахтером и Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"У Шахтера за эти годы, когда началась война, выработался иммунитет: ему все равно где играть, против кого и на каких полях. Команда все матчи проводит на выезде или летает в Харьков. Им вообще без разницы.

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Фактор стадиона – пустого или заполненого – уже давно нивелирован. Это было большим преимуществом для Шахтера. А для немцев это как голым выйти из бани. Пустой стадион был на руку Шахтер, он больше этим испытан", – поделился Денисов в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Шахтер на выезде минимально обыграл Вольфсбург (2:1) при пустых трибунах в первом матче Лиги Европы. Дата следующего матча пока неизвестна, поскольку еврокубковые соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса.

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