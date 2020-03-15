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"Для немцев это как голым выйти из бани": Денисов назвал неожиданный козырь Шахтера в первом матче Лиги Европы

15 марта 23:50 53 Читати українською
"Для немцев это как голым выйти из бани": Денисов назвал неожиданный козырь Шахтера в первом матче Лиги Европы
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Ведущий телепередачи "Великий Футбол" Александр Денисов оценил результат первого матча между Шахтером и Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"У Шахтера за эти годы, когда началась война, выработался иммунитет: ему все равно где играть, против кого и на каких полях. Команда все матчи проводит на выезде или летает в Харьков. Им вообще без разницы.

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Фактор стадиона – пустого или заполненого – уже давно нивелирован. Это было большим преимуществом для Шахтера. А для немцев это как голым выйти из бани. Пустой стадион был на руку Шахтер, он больше этим испытан", – поделился Денисов в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Шахтер на выезде минимально обыграл Вольфсбург (2:1) при пустых трибунах в первом матче Лиги Европы. Дата следующего матча пока неизвестна, поскольку еврокубковые соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса.

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Александр Денисов футбольные фанаты Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург
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