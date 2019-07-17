"Для него норма – запустить мячом в кого-то из персонала", – Лунин назвал "наиболее отбитого" футболиста Реала

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин рассказал о защитнике "сливочных" Марсело.

"Марсело – наиболее отбитый парень в Реале. Даже попадать в команду не нужно, чтобы это понять. Он постоянно вытворяет с мячом различные трюки, кого-то подкалывает, постоянно шутит и танцует.

Лунин до перехода в Реал имел предложение от Шахтера

Для него в норме – запустить мячом, или чем-нибудь еще, в кого-то из персонала", – сказал Андрей Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, украинский голкипер перешел в Реал летом прошлого года и провел со "сливочными" предсезонные сборы, после чего отправился в аренду в Леганес. Этим летом Лунин вернулся в Мадрид и снова проходит предсезонную подготовку с командой Зидана.

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