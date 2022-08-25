"Во-первых, это необычный матч для нас. Ребята молодцы. Я хочу поблагодарить обе команды. Обе хотели играть, хотели выиграть. Это было хорошо видно по их глазам, после того, как они работали на поле. Спасибо также организаторам поединка за то, что они выдержали все это и завершили этот матч.

Рух – Металлист – 1:2 – оригинальное видео голов и обзор скандального матча

Что касается воздушных тревог… Я все это видел, слышал это, находясь в Харькове долгие месяцы, ведь только 1 августа приехал в Ужгород. И вообще я благодарен, что этот чемпионат начался, благодарен ребятам, что они с пониманием отнеслись к тому и сыграли этот матч. Для нашего города это, к сожалению, обычное явление. Такие тревоги, которые мы слышали сегодня, в Харькове проходят без конца. Нам было очень важно сыграть этот матч для наших болельщиков, харьковчан. Они нас очень горячо поддерживают.

Влияли ли паузы на команду в эмоциональном и физическом плане? Конечно, влияли, прежде всего, на психологическое состояние. Что касается физического… Может быть, кому-то стало легче, ведь была возможность отдыхать. Очень трудно было психологически настраивать ребят на игру. Когда перерыв час, а потом надо снова выходить на поле и что-то делать... Но повторюсь: спасибо ребятам, что они выдержали и сыграли такую ​​игру.

Что могу сказать о Рухе? Знаете, сегодня игру можно разложить на периоды, как в хоккее. У нас было три периода. На наш взгляд, мы контролировали игру, забили гол и имели еще несколько моментов. Но наша ошибка привела к взятию ворот. Тем не менее, ребята продолжили после пропущенного мяча играть в ту игру, о которой мы договаривались", – приводит слова Ратия официальный сайт Металлиста.

Металлист победил Рух в скандальном матче с тремя воздушными тревогами – игра длилась более четырёх часов