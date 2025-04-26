– Как вы настраиваетесь на завтрашний матч?

– Как на все матчи – положительно. Хочу играть.

"В Наполи он может быть идеальным вариантом": итальянский тренер оценил потенциальный трансфер Судакова в Серию А

– Какой момент из поединков против Динамо вам больше всего запомнился?

– Трудно выделить какой-то один, у нас много положительных моментов в матчах с Динамо. Пожалуй, вспомню победный гол в том чемпионате, когда я забил и мы стали чемпионами.

– Как вы оцениваете форму Динамо и их выступления в последних матчах?

– Это не мне оценивать – это же Динамо. Я могу оценивать разве что нашу форму, и то это уже задача тренеров.

– У вас будет еще матч в финале Кубка Украины. Если сравнивать завтрашнее классико и финал Кубка, что важнее?

– С точки зрения турнирного положения, для нас важнее финал Кубка. Но каждый матч против Динамо – чрезвычайно важен. И, думаю, для болельщиков тоже нет разницы – это финал или игра чемпионата.

– Сегодня молодежная команда Шахтера играет против Динамо. Будет ли основная команда поддерживать их и следить за матчем?

– Конечно. Тем более они отстают на одно очко, и для них это также принципиальный матч. Надеюсь, они победят, – передает слова Судакова специальный корреспондент Футбол 24.

Напомним, матч 26-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо состоится 27 апреля на Арене Львов. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка