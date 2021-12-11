"Это, безусловно, разочарование, никто не хочет проигрывать дерби. Мы надеялись на хорошую игру, но сразу пропустили гол. В первом тайме команда не была блестящей, мы проиграли 1:0. Во втором тайме у нас была правильная реакция, команда создала моменты. Но нужно начинать так, иметь мужество и последовательность, чтобы хорошо завершить матчи.

Продолжение мучений Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Сампдория – 1:3

Я никогда не жалуюсь, но у нас было много травмированных, и это давило на нас. После важных возвращений Кришито и Дестро, мы наконец-то нашли гол. Для нас остаться в Серии А – это победа в Лиге чемпионов. У нас еще много шансов, сейчас мы опустим головы и будем работать на этот результат. Мы стараемся получить максимум пользы от каждого, возможно, мы могли бы попробовать что-нибудь другое.

В раздевалке я сказал ребятам, что единственный выход – работать упорно. Я сегодня увидел хорошую реакцию. Доверие руководства? Если они обещали помочь команде в январе, болельщики должны быть счастливы, это важно для нас", – приводит слова Шевченко Fantacalcio.

Напомним, подопечные Шевченко уступили в генуэзском дерби (1:3) и смогли забить первый гол под руководством украинского специалиста.

Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома