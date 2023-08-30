Исполняющий обязанности главного тренера днепрян Валерий Городов поделился ожиданиями от повторной дуэли с трнавским Спартаком за выход в групповой этап Лиги конференций.

– Насколько ощутимые изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?

– Изменения, наверное, будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того, есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как оно будет, увидим на футбольном поле.

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– То, что у Спартака выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?

– Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.

– Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с удалениями?

– Не знаю. Завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет, как последний. Мы настроены на победу.

– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

– Думаю, что болеть будут и за нас, и за Спартак. И это будет хорошо, – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, повторная встреча плей-офф квалификации Лиги конференций между украинской и словацкой командой состоится в четверг, 31 августа, в 21:00. Первый матч завершился боевой ничьей 1:1.

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