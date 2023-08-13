"Первый тайм был очень сложным для нас. У Руха много молодежи, было чрезмерное волнение, препятствовавшее принимать правильные решения. Но важно, что в эти трудные минуты, когда хозяева диктовали условия, подопечные вытерпели и до реальных угроз нашим воротам дело почти не доходило.

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В стартовых турах сказывается, у кого лучше физическая подготовка. Рух очень качественно провел все сборы и мы по ходу матчей можем прибавлять. Пожалуй, к такой пертурбации в наших действиях житомиряне оказались не готовы. Постепенно нам удалось перехватить инициативу

Угадал с заменами? – Угадал – это не совсем правильно. Я уже отмечал, что у Руха очень острая конкуренция, на некоторые позиции по три претендента. Поэтому неудивительно, что все рвутся в бой, горят желанием доказать, что заслуживают выхода из стартовых минут. И то, что во втором матче подряд забивает Квасница – это не стечение обстоятельств. Он знал, где должен был находиться после фланговых передач и поэтому находился в нужном месте для взятия ворот. Итак, все закономерно. Для нас каждое очко очень важно. Но события в конце матча разворачивались под нашу диктовку и, по моему мнению, Рух наиграл на победу", – цитирует Пономарева Sport.ua.

Напомним, Рух сенсационно возглавляет турнирную таблицу УПЛ после трех сыгранных матчей. Подопечные Виталийя Пономарева смогли обыграть Зарю (2:1), Ворсклу (4:1) и Полесье (1:0). Следующий матч львовская команда проведет в субботу, 19 августа, где соперником Руха станет Колос из Ковалевки.

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