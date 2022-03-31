Менеджер "ткачей" Винсент Понсо высказался по поводу подписания вингера Шахтера Тете. В клубе надеются сохранить игрока как можно дольше.

"Тете будет играть у нас до конца сезона . Мы работаем на среднесрочную перспективу, поэтому хотим оставить его и после завершения кампании.

Тете объяснил свой выбор в пользу Лиона – повторился "национальный" фактор Шахтера

Для нас это самый лучший вариант. Я благодарен его окружению. Желание игрока было решающим. Думаю, Тете понимает, что мы – клуб с амбициями", – цитирует Понсо официальный сайт "ткачей" .

Напомним, Тете стал игроком Шахтера зимой 2019 года. С этого момента бразилец сыграл за "горняков" 108 матчей, в которых забил 31 мяч. За три года в Украине футболист выиграл национальный Кубок и дважды становился чемпионом.