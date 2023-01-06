"Аренды, покупки игроков – все это обсуждается. Мы хотим улучшить состав и найти помощь команде в январе. Но моя работа прежде всего должна заключаться в том, чтобы взаимодействовать с игроками, которых мы имеем сейчас, думать, как мы можем достичь результата в матчах с Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном.

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Если мы сможем улучшить состав, то прекрасно. Это непростой период, все это знают, но мы, безусловно, попытаемся усилиться, потому что нам это точно нужно. Мы должны искать самые лучшие и реальные решения. Никуда не денешься от того факта, что для нас это огромное дело. Но мы также видели в прошлом, что подобные решения не всегда принимались правильно, что может иметь негативные последствия, поэтому мы должны относиться к этому взвешенно", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

Напомним, что после 18 сыгранных туров "ириски" расположились в зоне вылета, имея в своем активе всего 15 очков. Правда, плотность в турнирной таблице такова, что даже одна победа сможет поднять Эвертон сразу на 13-е место.

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