Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что без еврокубков у его команды будет больше времени, чтобы набрать лучшую форму.

"То, что мы не играем в еврокубках, пока это лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. И мы можем посвятить себя полностью восстановлению игроков и стать конкурентоспособными.

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Обычно Челси попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность. Наверное, мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне", – цитирует BBC наставника "синих".

Напомним, что по итогам прошлого сезона Челси занял 12 строчку, набрав 44 балла, и не попал в еврокубки.

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