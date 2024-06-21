"Я чувствую себя хорошо. Чем больше игр, тем лучше. Мы точно выходим на эту игру со смирением. Мы однозначно хотим добиться успеха. Три года назад нас выбили из турнира после первой же победы, но это футбол. Он может быть жестоким. Но пока у нас есть возможность пройти дальше, мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха.

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Своей игрой против Бельгии мы дали сигнал болельщикам, что мы здесь для них. Что они могут на нас рассчитывать. Для нас это будет как маленький финал. Для меня каждая игра на турнире является таковой. Обе команды будут хотеть победить. Трудно сказать, как все сложится, но мы сделаем все возможное, чтобы победить", – поделился Дуда на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).

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