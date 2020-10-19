"Президента клуба знаю давно, он порядочный человек, который любит футбол. За командой постоянно наблюдал. Мой сын играл здесь. Когда тренировал молодежную сборную, часто тренировались на полях Оболони. Многое связывает.

Яковенко официально возглавил Оболонь

Сейчас у клуба появились проблемы. Президент позвонил, я согласился. Я не аналитик, а тренер. Мне нужно выполнять свою задачу, для этого я сюда пришел. Для начала мы будем выигрывать в каждой игре, все будем для этого делать. А дальше будет видно", – цитирует Павла Яковенка сайт ТК Футбол.

Заметим, что недавно Яковенко возглавил перволиговую Оболонь, которая неудачно начала сезон. В его тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко и Валерий Иващенко, тренером вратарей стал Геннадий Тарасюк.

Оболонь после 7-ми туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 15-ю строчку, набрав 4 очка. К слову, в столичной команды есть две игры в запасе.

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