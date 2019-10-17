toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

Для многих игроков сборной Украины матч с Португалией – лучший в карьере, – Олег Федорчук

10:15 32 Читати українською
Для многих игроков сборной Украины матч с Португалией – лучший в карьере, – Олег Федорчук
Олег Федорчук / Таврійські вісті

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился своими впечатлениями от победы сборной Украины над Португалией (2:1) в отборе к Евро-2020.

"Все боялись, что мы закроемся на своей половине поля и будем сохранять нулевую ничью, которой было достаточно для выхода на Евро. Но пока Украина была в численном равенстве, до тех пор наши отвечали атакой на атаку. Для многих футболистов сборной этот поединок – лучший в карьере.

Шевченко назвал ключевым моментом матча удаление Тараса Степаненко и пенальти в наши ворота. Однако, думаю, это были эмоции. Ключевой момент – усталость Романа Яремчука и его вынужденная замена. Пока он играл, украинцы чувствовали себя на поле уверенно. Ну, и настоящим героем был голкипер Андрей Пятов. Даже после удаления Степаненко команда продолжала действовать дисциплинированно. Этот момент еще больше мобилизовал Украины.

Мораес мало двигается на поле, – Олег Федорчук раскритиковал форварда сборной Украины

Уровень судейства в целом был приемлем. Трудности нам создал не арбитр, а короткая скамейка запасных. Весь турнир мы прошли с 14 футболистами. Это мало для классной сборной. Из тех, кто есть, Марлос играет от матча к матчу все слабее. Остается проблема правого защитника. Но это сейчас не главное. Наши впервые за всю историю пробились на чемпионат Европы с первого места, без раунда стыковых матчей", – цитирует Федорчука gazeta.ua.

Напомним, после победы над Португалией сборная Украины гарантировали себе первое место в своей отборочной группе.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

blog_ava
В Англии игрок забил гол головой со своей половины поля – комментатор потерял дар речи
07:30
519
Теги
Сборная Украины Олег Федорчук Олег Федорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
6
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук