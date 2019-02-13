"Для меня в Луганске все прекрасно", – Каменюка сделал откровенное заявление

Защитник Зари Никита Каменюка поделился своим видением ситуации в Луганске после оккупации города.

"В Луганске после начала войны був четыре раза. В последний раз – в октябре.

Моя сестра сейчас в Одессе, они ездят между двумя городами – Запорожьем и Одессой. Ну и Луганск. В Луганске они находятся весной и летом. Осень-зима они мигрируют.

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Что касается ситуации в Луганске – это как посмотреть, для кого как. Кто там родился, кто там живет – одна ситуация. Кто там не был ни до этих событий, ни после – другая. Для меня все отлично.

Мы об этом не разговариваем в нашей семье. Мы принимаем так, как есть. Сейчас так – слава Богу.

Я не политик, я занимаюсь спортом. Так сложилось, что наш клуб просто переехал, я был на контракте, работал. Эта работа позволяет сейчас жить, существовать всей моей большой семье. Эта тема не обсуждается. Так случилось, мы принимаем все.

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Планирую ли жить в Луганске? Это тяжелый вопрос. Я хочу, чтобы моя семья была счастлива, чтобы у них было все хорошо. У всей семьи. Хочу, чтобы люди, которые меня окружали на протяжении карьеры, ни в чем не нуждались. Где я смогу это осуществить – не знаю", – сказал Каменюка программе Трендец.