"Величайший всех времен, ты можешь превзойти меня, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист для тебя. Для меня ты самая лучшая пара после моей девушки. Спасибо за все, что ты дал нам, спасибо за то, что так много разделил с нами и спасибо, что позволил мне стать частью твоей истории.

Месси в ПСЖ будет выбирать из двух номеров – для аргентинца могут сделать "вратарское" исключение

Какая честь – иметь шанс тесно сопровождать твою эволюцию. Спасибо Сильвиньо за то, что познакомил нас. Господин Лео Месси, продолжай творить историю, куда бы ты ни пошел. Безумный парень всегда будет к твоим услугам в любой момент, особенно в не слишком легкий!" – написал Алвес в Instagram.

Напомним, Месси признался, что хочет побить мировой рекорд бразильца по количеству трофеев – 46.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее