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"Для меня опустился весь мир", – Асенсио прокомментировал уход Лопетеги из Реала

19:15 132 Читати українською
"Для меня опустился весь мир", – Асенсио прокомментировал уход Лопетеги из Реала
Марко Асенсио / RFEF

Полузащитник Реала Марко Асенсио рассказал о желании играть важную роль в команде и свои ощущения после отставки Хулена Лопетеги.

"Я до сих пор молод, есть игроки, которые должны стать лидерами команды. Я хочу делать больший вклад в клуб, чувствовать себя более важным, и также нужна уверенность, чтобы клуб давал мне эту ответственность.

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Когда Лопетеги покинул команду, для меня упал весь мир. Когда проводишь хорошую игру, ты лучший. Но если не попадаешь в верхний угол, люди немного смотрят на тебя сзади. Провальный последний месяц изменил мой образ мышления и я уверен, что знаю об изменении ситуации в будущем.

Лопетеги и его штаб выполнили великолепную работу, но результаты являются решающим фактором. Сейчас мы набрали ход, все становится лучше и думаю, что у нас будет замечательный сезон", – сказал Асенсио Deportes en RTVE.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсио Марко Асенсио Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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