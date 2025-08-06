– Ваша команда, несмотря на результат, демонстрировала хорошую игру. Какие у вас ожидания от ответного матча? Есть ли у Динамо шансы победить в матче на Кипре?

– Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьбу поединка еще не решено. В первом тайме мы имели прекрасные возможности для того, чтобы забить гол, но не реализовали свои моменты, а в одном моменте в результате ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не определено.

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– Что по вашему мнению было ключевым в этом матче? Возможно, нереализованный момент Дубинчака или неназначенный пенальти? Болельщики в комментариях массово жалуются на судейство. Насколько оно повлияло на игру?

– Давайте не будем касаться темы судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в один, и мы должны были реализовывать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовывать. Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки при обороне и при атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы сделали ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча, - цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

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