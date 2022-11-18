"Для меня неприемлемо, чтобы тренер выпускал меня на 3 минуты матча. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что могу дать команде. Ладно, вы не ставите меня против Манчестер Сити (3:6) из-за уважения к моей карьере. Но потом вы хотите поставить меня на 3 минуты против Тоттенхэма (2:0). Это не имеет смысла...

Думаю, он (Тен Хаг) сделал это специально, потому что, например, в сборной или других клубах, если тренер захочет поставить меня на 5 минут в случае травмы или большой потребности, то я помогу. Но в этой ситуации я чувствовал себя спровоцированным. Не только эта игра, но и предыдущие.

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Думаю, это была стратегия клуба. Они хотели, чтобы я отреагировал именно так. Я был очень, очень, очень разочарован тем, как Манчестер Юнайтед выстроил взаимодействие. Если честно, до этого у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером.

А потом они отстраняют меня на три дня. Полагаю, это уже было слишком. Мне было жаль, что... Помню, я приехал домой, и Криштиану-младший спросил меня: "Папа, ты не едешь на игру?". Я ответил: "Нет, потому что меня отстранили на три дня". Он такой: "Как они могут наказывать тебя и не давать играть, если ты самый лучший игрок мира?". Я сказал: "Да, я не буду играть из-за своего поведения". А он посмотрел на меня и сказал: "Мой папа неправильно себя ведет? Что?!" – Daily Mail цитирует Роналду со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.

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